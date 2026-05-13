Famiglia nel bosco Pillon | Nathan e Catherine persone per bene e di gran cuore

Una famiglia si trova al centro di un intervento nel bosco, con un giudice che ha commentato i coinvolti. Secondo le dichiarazioni, Catherine e Nathan sono definiti come persone per bene e di gran cuore, e sono stati descritti come preoccupati per i loro figli, in modo simile a quanto farebbe qualsiasi genitore in circostanze analoghe. Nessuno dei presenti è stato considerato ingestibile, secondo quanto riferito dai rappresentanti legali.

"Nessuno qui è ingestibile: Catherine e Nathan sono persone per bene e di gran cuore, preoccupati per i loro figli esattamente come lo sarebbe ciascuno di noi nelle medesime circostanze".Queste le prime parole, riportate dall'Ansa, dell'ex senatore della Lega Simone Pillon, che nella giornata di.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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