Famiglia nel bosco Pillon | Nessuno è ingestibile Catherine e Nathan persone perbene

Da lapresse.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un avvocato ha dichiarato di essere attualmente impegnato nello studio di documenti giudiziari relativi a una famiglia coinvolta in una situazione complessa. Ha affermato che nessuno dei soggetti coinvolti è considerato ingestibile e ha definito i membri della famiglia come persone perbene. La dichiarazione arriva in un momento di attesa per ulteriori approfondimenti sui dettagli della vicenda.

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“Sto studiando gli atti che sono complessi e meritano adeguato approfondimento. Mi limito pertanto a precisare che, contrariamente a quanto emerso da alcune notizie divulgate alla stampa, i coniugi Trevallion si son visti restituire il mandato dai precedenti difensori non già per diversità di vedute ma semplicemente dopo aver chiesto ai legali un allargamento del collegio difensivo. E soprattutto nessuno qui è ingestibile: Catherine e Nathan sono persone per bene e di gran cuore, preoccupati per i loro figli esattamente come lo sarebbe ciascuno di noi nelle medesime circostanze”. Lo ha dichiarato a LaPresse l’avvocato Simone Pillon che da ieri ha assunto il mandato dai coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la cosiddetta famiglia del bosco, per il ricongiungimento dei figli.🔗 Leggi su Lapresse.it

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