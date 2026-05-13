Un avvocato ha dichiarato di essere attualmente impegnato nello studio di documenti giudiziari relativi a una famiglia coinvolta in una situazione complessa. Ha affermato che nessuno dei soggetti coinvolti è considerato ingestibile e ha definito i membri della famiglia come persone perbene. La dichiarazione arriva in un momento di attesa per ulteriori approfondimenti sui dettagli della vicenda.

“Sto studiando gli atti che sono complessi e meritano adeguato approfondimento. Mi limito pertanto a precisare che, contrariamente a quanto emerso da alcune notizie divulgate alla stampa, i coniugi Trevallion si son visti restituire il mandato dai precedenti difensori non già per diversità di vedute ma semplicemente dopo aver chiesto ai legali un allargamento del collegio difensivo. E soprattutto nessuno qui è ingestibile: Catherine e Nathan sono persone per bene e di gran cuore, preoccupati per i loro figli esattamente come lo sarebbe ciascuno di noi nelle medesime circostanze”. Lo ha dichiarato a LaPresse l’avvocato Simone Pillon che da ieri ha assunto il mandato dai coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la cosiddetta famiglia del bosco, per il ricongiungimento dei figli.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Famiglia nel bosco, Pillon: “Nessuno è ingestibile, Catherine e Nathan persone perbene”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Famiglia bosco, Pillon: "Nessuno è ingestibile, Catherine e Nathan persone per bene""Nessuno qui è ingestibile: Catherine e Nathan sono persone per bene e di gran cuore, preoccupati per i loro figli esattamente come lo sarebbe...

Famiglia nel bosco, Simone Pillon rivela perché Nathan e Catherine hanno cambiato avvocatiLa spiegazione di Simone Pillon Il parere dell'ex avvocata della famiglia nel bosco Catherine e Nathan sono "persone perbene e di gran cuore" La...

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, Pillon è il nuovo avvocato. Giudici: La mamma non può tornare in casa famiglia; Famiglia nel bosco, il nuovo avvocato è Simone Pillon; L'ex senatore della Lega Simone Pillon è il nuovo avvocato dei genitori della famiglia nel bosco; La famiglia (tradizionale) del bosco ha un nuovo avvocato: Pillon.

Famiglia nel bosco ? @SimoPillon, ex senatore della Lega, è il nuovo legale dei coniugi Trevallion per la vicenda dell’allontanamento dei tre figli. Qui le sue prime dichiarazioni dopo aver ricevuto l’incarico x.com

Famiglia nel bosco, Pillon è il nuovo avvocato. Giudici: La mamma non può tornare in casa famigliaQuesta mattina gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas di Chieti hanno rinunciato al mandato di rappresentanti legali della famiglia nel bosco. Il nuovo legale della famiglia del bosco è Simone ... msn.com

Famiglia bosco, Pillon: Nessuno è ingestibile, Catherine e Nathan persone per beneNessuno qui è ingestibile: Catherine e Nathan sono persone per bene e di gran cuore, preoccupati per i loro figli esattamente come lo sarebbe ciascuno di noi nelle medesime circostanze. A dirlo ... ilgiornale.it