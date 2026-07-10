Facebook e Instagram UE contro Meta | il design crea dipendenza

La Commissione europea ha avviato un'istruttoria preliminare contro Meta, contestando alle piattaforme Facebook e Instagram di aver violato il Digital Services Act. Secondo le autorità, il design delle due app è studiato per generare dipendenza tra gli utenti. L'indagine si concentra sulle modalità di progettazione delle piattaforme e sul loro impatto sul comportamento degli utenti. Meta rischia eventuali sanzioni se le accuse verranno confermate.

La Commissione europea contesta a Meta in via preliminare la violazione della legge sui servizi digitali (Digital Services Act), ritenendo che il design delle due piattaforme social crei dipendenza. Lo scroll infinito, l’autoplay dei reel e video, le notifiche push e i sistemi di raccomandazione altamente personalizzati sono le caratteristiche contestate dall’esecutivo europeo perché favoriscono “un uso compulsivo delle piattaforme, con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti”. I social network, così come sono ora,, creano una dipendenza grave paragonabile a quelle delle droghe pesanti, soprattutto per minori e persone vulnerabili. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Ue: Design di Instagram e Facebook crea dipendenza, violato il Dsa

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