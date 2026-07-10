Due giocatori dovrebbero firmare con il Manchester United venerdì. Fabrizio Romano ha confermato questa informazione. Un sito inglese ha pubblicato l’articolo poco fa, e si invita a leggere il testo originale tramite il link fornito.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Venerdì il Manchester United dovrebbe annunciare accordi per due giocatori, Karl Darlow e Andrey Santos. I Red Devils sono andati in overdrive nella finestra estiva, completando un rapido doppio colpo per rinforzare il centrocampo e aggiustare il reparto dei portieri. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Fabrizio Romano conferma che Andrey Santos ha completato le visite mediche. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Fabrizio Romano conferma che due giocatori dovrebbero firmare per il Manchester United venerdì

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fabrizio Romano CONFIRMS Man City Transfer - DONE DEAL!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ederson sempre più vicino al Manchester United: l’aggiornamento di Fabrizio Romano cambia gli scenari

Fabrizio Romano conferma l’interesse del Liverpool per il prodigio del Manchester City Xavier ParkerIl Liverpool mostra interesse per Xavier Parker, giovane talento del Manchester City.

Temi più discussi: NAPOLI-ZEBALLOS, FABRIZIO ROMANO CONFERMA: IL GIOCATORE ASPETTA GLI AZZURRI; Colpo Fiorentina, tutto fatto per Dragusin: arriva in prestito con obbligo di riscatto, le cifre; TRIBUNA.COM * PREMIER LEAGUE: COLPACCIO BRIGHTON, PRESO LUKA VUSKOVIC DAL TOTTENHAM PER 50 MILIONI DI STERLINE: LA CONFERMA DI FABRIZIO ROMANO; Romano conferma: Gonçalo Inacio è uno dei nomi nella lista del Milan per la difesa.

Goncalo #Inacio è un nome seguito dal #Milan, la conferma arriva anche da Fabrizio Romano Abbiamo tracciato un profilo del classe 2001 dello Sporting Lisbona a livello tecnico - X x.com

Fabrizio Romano: ULTIME NOTIZIE: Bernardo Silva al Real Madrid, l'accordo è pronto per essere siglato come rivelato in precedenza… MANCANO POCHI PASSI, PRESTO. Accordo alle fasi finali dopo proposta ufficiale valida fino a giugno 2028 più o reddit

Fabrizio Romano conferma: Gila saluta la Lazio: ecco quando andrà al MilanMario Gila lascia la Lazio. Il centrale spagnolo ha salutato Formello, pronto a partire verso Milano per firmare con il Milan. lalaziosiamonoi.it

Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano: Here we go: Gila va al MilanCALCIOMERCATO LAZIO - È fatta per il passaggio di Mario Gila al Milan: come vi abbiamo raccontato, il difensore lascerà la Lazio per un totale di 30 milioni di euro e firmerà un contratto di cinque an ... lalaziosiamonoi.it