Fabio Balsamo su ipotesi conduzione The Jackal al posto di Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile

Fabio Balsamo in un'intervista a Fanpage.it commenta la possibile conduzione sua e dei Jackal del programma Stasera tutto è possibile, arrivato all'ultima edizione con Stefano De Martino: "Per ora resta solo una bella ipotesi. Semmai fosse, dovremmo dare una nostra identità perché replicare il modello di Stefano è impossibile".🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Leggi anche: Francesco Paolantoni indica i The Jackal conduttori al posto di Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile

Stasera Tutto è Possibile 2026 con Stefano De Martino: ospiti ed anticipazioni di stasera, 18 marzo su Rai2Prosegue il successo di “Stasera Tutto è Possibile 2026“, il comedy show condotto da Stefano De Martino e realizzato dalla Direzione Intrattenimento...

Altri aggiornamenti

Si parla di: Fabio Balsamo: Comico non è frivolo. Malato di perfezionismo, la mia ironia amara mi ha salvato la vita.

Fabio Balsamo e Ciro Priello: Noi direttori artistici a Sanremo? Ecco cosa si potrebbe fareFabio Balsamo e Ciro Priello raccontano cosa farebbero nell’ipotesi di un futuro da direttori artistici a PopCornClub: Sarebbe bello ripristinare la categoria Big anche per le Nuove proposte. Leggi ... fanpage.it

Herbert Ballerina, Fabio Balsamo e la verità su Lol 3: Avevi riso prima tu, Non accetti la sconfittaHerbert Ballerina e Fabio Balsamo, entrambi protagonisti della puntata in onda il 18 marzo di Stasera tutto è possibile, contestano il regolare svolgimento della gara a Lol: Avevi riso prima tu, ... fanpage.it