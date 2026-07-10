La Ferrari ha concluso senza problemi il secondo filming day stagionale su un nuovo circuito a Madrid, percorrendo 200 chilometri. La giornata ha visto come protagonisti Leclerc e Hamilton, che hanno testato la pista che ospiterà il Gran Premio di Spagna 2026 tra due mesi. La sessione si è svolta regolarmente, senza intoppi o incidenti, e ha segnato la chiusura delle attività di test prima dell’evento ufficiale.

Nella giornata di ieri la Ferrari ha completato regolarmente il secondo e ultimo filming day stagionale, percorrendo 200 chilometri sul nuovo circuito che ospiterà tra due mesi il Gran Premio di Spagna 2026. Charles Leclerc prima e Lewis Hamilton poi hanno inaugurato di fatto il Madring, che farà il suo debutto ufficiale nel calendario iridato della F1 nel weekend dell’11-13 settembre. I due piloti della Rossa si sono alternati al volante della SF-26, eseguendo senza particolari intoppi il programma previsto dalla Scuderia di Maranello e diventando i primi uomini ad aver girato sull’inedito circuito madrileno con una Formula Uno. Oltre ad effettuare delle riprese commerciali, la Ferrari ne ha approfittato anche per raccogliere dei dati preziosi in vista del Gran Premio spagnolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrari.

© Oasport.it - F1, Ferrari completa senza intoppi il filming day a Madrid: Leclerc e Hamilton inaugurano la nuova pista spagnola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ferrari Monza Filming Day

Notizie e thread social correlati

Ferrari in avanscoperta al Madring, filming day per Hamilton e LeclercDurante il filming day in Spagna, Ferrari ha testato le nuove vetture prima dell'appuntamento di Spa-Francorchamps.

F1, Ferrari sorprende tutti e scende in pista domani per un filming day al Madring!La Ferrari ha annunciato che domani scenderà in pista al Madring per un filming day, sorprendendo dopo che Mercedes e Williams hanno partecipato a...

Temi più discussi: F1 GP Gran Bretagna 2026 – Griglia di partenza Sprint Race: Hamilton senza senso, è 1° davanti ad Antonelli!; Huawei MatePad Pro Max è come la Ferrari in Formula 1 | Video; Pillole di F1 | Leclerc gelato a Miami, Ferrari senza ritmo e Lambiase scuote il mercato: le notizie del 7 maggio dalla F1; Luigi Mazzola: perché la Ferrari ha ricominciato a vincere.

F1, Ferrari completa senza intoppi il filming day a Madrid: Leclerc e Hamilton inaugurano la nuova pista spagnolaNella giornata di ieri la Ferrari ha completato regolarmente il secondo e ultimo filming day stagionale, percorrendo 200 chilometri sul nuovo circuito che ... oasport.it

F1, il Mondiale è aperto: perché Ferrari e Hamilton adesso possono crederciIl GP Silverstone riapre il Mondiale di F1: 4 vincitori nelle ultime 4 gare, Ferrari in crescita con Leclerc e Hamilton a soli 32 punti dalla vetta ... virgilio.it