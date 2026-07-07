ferrari in avanscoperta al madring filming day per hamilton e leclerc

Notizia in breve

Durante il filming day in Spagna, Ferrari ha testato le nuove vetture prima dell'appuntamento di Spa-Francorchamps. La sessione ha coinvolto i piloti Hamilton e Leclerc, che hanno guidato le monoposto in pista. La squadra ha svolto prove di set-up e raccolto dati utili per le prossime gare. La giornata si è concentrata esclusivamente sulle attività di sviluppo e test, senza coinvolgimento di altri team o eventi ufficiali.