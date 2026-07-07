Ferrari in avanscoperta al Madring filming day per Hamilton e Leclerc
Durante il filming day in Spagna, Ferrari ha testato le nuove vetture prima dell'appuntamento di Spa-Francorchamps. La sessione ha coinvolto i piloti Hamilton e Leclerc, che hanno guidato le monoposto in pista. La squadra ha svolto prove di set-up e raccolto dati utili per le prossime gare. La giornata si è concentrata esclusivamente sulle attività di sviluppo e test, senza coinvolgimento di altri team o eventi ufficiali.
Sulla rotta che porta da Silverstone a Spa-Francorchamps, la Ferrari si concede una digressione in Spagna per una prima presa di contatto con il Madring, il tracciato nuovo di zecca che tra poco più di due mesi ospiterà per la prima volta il Gran Premio di Spagna, quest'anno quattordicesima tappa del Mondiale, che seguirà di una settimana il Gran Premio d'Italia a Monza. Reduce dal successo di domenica scorsa con Charles Leclerc (e dal terzo posto di Lewis Hamilton), la Scuderia affronta l'impegno di giovedì 9 luglio in modalità filming day, quindi con chilometraggio limitato. Per i due piloti del Cavallino Rampante (oltre che... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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