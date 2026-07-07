La Ferrari ha annunciato che domani scenderà in pista al Madring per un filming day, sorprendendo dopo che Mercedes e Williams hanno partecipato a una sessione di test Pirelli a Silverstone. Le due scuderie britanniche si sono concentrate sullo sviluppo delle gomme da asciutto per il 2027. La Ferrari, invece, ha scelto di spostarsi in Spagna per questa giornata di lavoro, senza fornire ulteriori dettagli sulle attività previste.

Mentre Mercedes e Williams si fermano a Silverstone per prendere parte quest’oggi ad una sessione di test Pirelli utile allo sviluppo delle gomme d’asciutto verso il 2027, la Ferrari fa una mossa a sorpresa e vola in Spagna per inaugurare il Madring. Come riporta Motorsport.com, la Rossa effettuerà un filming day sulla nuova pista madrilena e potrà raccogliere dei dati preziosi in vista del Gran Premio spagnolo in programma dall’11 al 13 settembre. Charles Leclerc e Lewis Hamilton si alterneranno al volante della SF-26, consentendo alla scuderia emiliana di fare delle riprese promozionali ed effettuando i primi giri della storia di una F1 al Madring. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrari.

© Oasport.it - F1, Ferrari sorprende tutti e scende in pista domani per un filming day al Madring!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

F1, Ferrari 2026, Leclerc in pista con la SF-26 per lo shakedown a Fiorano

Notizie e thread social correlati

F1, oggi filming day per Ferrari e Red Bulla: la Rossa avrà un vantaggioOggi le squadre di Formula 1 Ferrari e Red Bull hanno svolto un filming day, una giornata dedicata ai test in pista.

Il filming day della Ferrari a Monza, provata la nuova alaA Monza si è svolto il giorno di riprese della Ferrari, durante il quale è stata testata una nuova ala aerodinamica.

Temi più discussi: Silverstone - Libere Hamilton sorprende tutti; F1 | GP Gran Bretagna 2026, FP1: Hamilton sorprende tutti, poi Antonelli e Leclerc; F1 | Silverstone, Libere 1: Hamilton a sorpresa precede Antonelli, Leclerc e Russell; GP Silverstone, Antonelli: Sorpresa Ferrari. Ora va come noi, quasi un pelo meglio...

L'intraprendenza della #Ferrari negli aggiornamenti sorprende Toto #Wolff, che si insospettisce: a Maranello dovranno presto cambiare programmi? #F1 x.com

F1, Ferrari sorprende tutti e scende in pista domani per un filming day al Madring!Mentre Mercedes e Williams si fermano a Silverstone per prendere parte quest'oggi ad una sessione di test Pirelli utile allo sviluppo delle gomme ... oasport.it

F1 | Come ha fatto Ferrari a ribaltare la SF-26 in cinque giorni?Dopo un deludente weekend in Austria, la SF-26 della Ferrari ha sorpreso tutti conquistando la pole nello Sprint di Silverstone con Lewis Hamilton. f1-news.eu