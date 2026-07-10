Ex sindacalista condannato dopo 2 assoluzioni Barbara D'Astolto | Riconoscimento della violenza è la mia vittoria

La Corte d'Appello di Milano ha condannato un ex sindacalista dopo due assoluzioni nel procedimento relativo a una presunta violenza. L'ex hostess ha dichiarato che, sebbene la pena sia simbolica, per lei era importante che venisse riconosciuta la violenza subita. La condanna si riferisce al processo di secondo grado, noto come 'bis', contro l'imputato.

"La pena è simbolica, a me interessava che venisse riconosciuta la violenza". L'ex hostess Barbara D'Astolto ha commentato così a Fanpage.it la condanna pronunciata oggi dalla Corte d'Appello di Milano nel processo di secondo grado 'bis' per Raffaele Meola. L'ex sindacalista era stato assolto due volte perché per i giudici la vittima aveva avuto "circa 30 secondi" per evitare le sue molestie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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