Evian Championship 2026 | svetta Lottie Woad Nelly Korda non evita il taglio
All’Evian Championship 2026, Lottie Woad si è posizionata in testa dopo aver concluso il primo giro con un punteggio di -7. La giocatrice inglese, nata nel 2004, ha vinto due tornei sul circuito LPGA e si è piazzata terza al Women’s British Open 2025. Nelly Korda, invece, non è riuscita a superare il taglio e ha terminato la competizione senza passare alla fase finale.
Cambia la leadership all’Evian Championship 2026. Alla testa del quarto Major del movimento femminile si pone Lottie Woad. L’inglese, classe 2004 e già due tornei vinti sul tour LPGA con annesso terzo posto al Women’s British Open 2025, si pone in testa con un gran giro in -7 in quel di Evian-les-Bains. Per lei score totale di -11 in un venerdì a lei totalmente favorevole. Seconda posizione per colei che la testa, ieri, la deteneva, e cioè la giapponese Aki Iwai. Gira in -2, la nipponica, quasi in sicurezza, e tanto basta per restare nel novero di coloro che possono ancora portarsi a casa l’intera posta. Riescono a restare attaccate al treno della vetta anche la sua connazionale Mao Saigo e la sudcoreana Haeran Ryu: sono tutte e due a -8, in terza posizione, e per la seconda c’è sempre quella possibile aria di secondo Major in fila. 🔗 Leggi su Oasport.it
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