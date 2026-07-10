Evian Championship 2026 | svetta Lottie Woad Nelly Korda non evita il taglio

Notizia in breve

All’Evian Championship 2026, Lottie Woad si è posizionata in testa dopo aver concluso il primo giro con un punteggio di -7. La giocatrice inglese, nata nel 2004, ha vinto due tornei sul circuito LPGA e si è piazzata terza al Women’s British Open 2025. Nelly Korda, invece, non è riuscita a superare il taglio e ha terminato la competizione senza passare alla fase finale.