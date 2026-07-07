A Evian-les-Bains, in Francia, si sta per dare il via al quarto dei cinque Major della stagione femminile, appunto l’Evian Championship. E se l’anno scorso qui si era imposta l’australiana Grace Kim, nel playoff con Jeeno Thitikul, quest’anno la favorita è una sola, ed è anche colei che tenterà il tris di Major stagionale (un’altra volta). Il nome, naturalmente, è quello di Nelly Korda, l’assoluta dominatrice del tour LPGA che va da aprile a giugno con due Major e il Riviera Maya Open. Si è ripresa, e con pieno merito, la leadership del ranking mondiale. E in terra francese una motivazione enorme c’è. Si chiama Career Grand Slam, la... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Evian Championship 2026: in Francia il quarto Major del golf femminile. Nelly Korda per ritentare il tris

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