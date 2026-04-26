Nelly Korda si trova in testa dopo tre round allo Chevron Championship del 2026, il primo Major femminile dell’anno. La competizione si svolge al Memorial Park di Houston, dove la giocatrice ha mantenuto il vantaggio rispetto alle sue avversarie. La giornata ha visto alcune giocatrici avvicinarsi alla leader, ma al momento nessuna è riuscita a superarla. La finale è prevista per domani, con la possibilità di vedere una svolta nella classifica.

Continua la leadership di Nelly Korda allo Chevron Championship 2026, il primo Major della stagione femminile che si sta disputando al Memorial Park di Houston. Per l’attuale numero 2 del ranking mondiale giro in -2, dopo un doppio -7 nei primi due giri, ma tanto basta per un -16 che lascia perfettamente invariate le sue chance di vittoria, che sono dunque altissime. La caccia è ormai quella al terzo Major della carriera. Seconda posizione per Patty Tavatanakit: la thailandese prova a mantenere vive le proprie speranze girando in -3, guadagnando dunque un colpo e portandosi a -11. Va comunque meglio, oggi, a chi è andata in scena prima dei gruppi finali, e del resto si vedono parecchie rimonte.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf: Nelly Korda gestisce il vantaggio dopo tre giri allo Chevron Championship 2026

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