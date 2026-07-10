L’evento della rassegna ’Parco Aperto’ si concentra sul ruolo dell’acqua nella storia dell’arte, esplorandone il significato come simbolo, mito e elemento naturale. La mostra, intitolata ’Acqua’, evidenzia come questa materia viva abbia attraversato epoche e stili diversi, dialogando con il territorio e influenzando le rappresentazioni artistiche nel tempo. La rassegna si svolge in un contesto all’aperto, integrando opere che richiamano il rapporto tra acqua e ambiente.

L’acqua come simbolo, come mito, come paesaggio, come materia viva che attraversa la storia dell’arte e dialoga con il territorio. È da questa suggestione che nasce ’Acqua. Un attraversamento nella storia dell’arte’, la conferenza che Jacopo Veneziani porterà oggi (inizio alle 19) ad Alberese, nel Granaio lorenese di Spergolaia, nell’ambito di ’Parco aperto’, la rassegna eventi del Parco della Maremma che propone incontri, concerti e spettacoli immersi nella natura. Un racconto che esplora la rappresentazione dell’acqua nell’arte, dalle dimensioni simboliche e mitologiche alle letture contemporanee legate al paesaggio e alle questioni ambientali, in sintonia con il contesto della riserva naturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Evento della rassegna ’Parco Aperto’. L’acqua nella storia dell’arte

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