Il grande cinema di Alberto la rassegna all' aperto nella villa dell' attore
Una rassegna cinematografica all'aperto intitolata “Il grande cinema di Alberto” si svolge nella villa dell’attore, organizzata dalla Fondazione Museo Alberto Sordi e dalla Fondazione Alberto Sordi per i giovani. La manifestazione è curata da Luca Verdone e presenta film del grande cinema italiano. L’evento si svolge in un contesto all’aperto, coinvolgendo il pubblico in proiezioni dedicate alla figura dell’attore. La rassegna mira a celebrare il suo contributo al cinema italiano.
La Fondazione Museo Alberto Sordi insieme con la Fondazione Alberto Sordi per i giovani promuovono la rassegna cinematografica “Il grande cinema di Alberto” a cura di Luca Verdone.Dal 15 al 27 giugno, tutte le sere, alle 21, la villa del grande Albertone aprirà le porte al pubblico per proiettare. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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