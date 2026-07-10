Europei nuoto juniores 2026 oggi in tv | orari venerdì 10 luglio tv streaming italiani in gara

Oggi si svolge la quarta giornata degli Europei juniores di nuoto 2026 a Monaco di Baviera. La manifestazione, che si tiene fino al 12 luglio, prevede otto finali per diverse discipline. Gli eventi saranno trasmessi in televisione e in streaming, con orari ancora da comunicare. Tra gli atleti italiani in gara ci sono giovani nuotatori che competono per ottenere i titoli continentali in questa fase della competizione.

Gli Europei di nuoto juniores 2026 sono pronti a vivere la loro quarta giornata di gare. Sarà un day-4 ricco di eventi nella vasca di Monaco di Baviera (Germania), località che ospita la rassegna fino al 12 luglio, con ben otto titoli continentali in palio. Prima della sessione pomeridiana però ci sarà spazio in mattinata per l’importante sessione di batterie. L’Italia spera di continuare con il trend positivo delle ultime giornate. Gran Bretagna e soprattutto Russia hanno un passo diverso ma la spedizione italiana, ieri oro nella 4×200 sl femminile e con Caterina Santambrogio nei 100 farfalla, può ancora togliersi delle soddisfazioni, soprattutto con le staffette del pomeriggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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