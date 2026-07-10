Europei di Volley a Napoli Sergio Mattarella sarà in piazza del Plebiscito per Italia-Svezia
Il 10 settembre si svolge a Napoli il primo match degli Europei di volley, con gli Azzurri, campioni del mondo, che affronteranno la Svezia in piazza del Plebiscito. Il presidente della Repubblica sarà presente in piazza per assistere alla partita. L'evento apre il torneo continentale e coinvolge una grande partecipazione di pubblico. La partita è il primo degli incontri ufficiali della competizione che si svolge in diverse città italiane.
Il 10 settembre il via all'Europeo di Volley, match d'esordi per gli Azzurri campioni del mondo a Napoli, in piazza del Plebiscito, contro la Svezia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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