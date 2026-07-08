Buonfiglio | Mattarella sarà a Napoli per l’esordio degli Azzurri agli Europei di Volley

Il Presidente della Repubblica sarà a Napoli per assistere all’esordio degli Azzurri agli Europei di volley. L’invito è stato rivolto al Capo dello Stato durante una visita al Quirinale, in occasione di un incontro con rappresentanti del settore. La presenza del Presidente è stata confermata e si terrà nella città campana, dove si svolgeranno le partite di apertura del torneo.

Roma, 9 luglio 2026 – “Quando siamo andati al Quirinale con la pallavolo, io e Manfredi abbiamo invitato il Presidente della Repubblica a venire a vedere gli Europei maschili di volley. Oggi ho ricevuto una telefonata dai suoi uffici e posso annunciare che Mattarella sarà a piazza del Plebiscito a Napoli il 10 settembre per la gara inaugurale Italia-Svezia”. Così il presidente del Coni Luciano Buonfiglio alla presentazione degli Europei maschili di volley. (Fonte Adnkronos) Foto quirinale.it (da quirinale.it) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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