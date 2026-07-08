Il presidente del Coni ha annunciato che il Presidente della Repubblica sarà presente a Napoli, in piazza del Plebiscito, per la partita di esordio degli Europei di pallavolo maschile. La partita tra Italia e Svezia si terrà il 10 settembre e sarà la prima del torneo. Buonfiglio ha comunicato questa presenza durante la presentazione del campionato, senza fornire ulteriori dettagli sulla partecipazione del capo dello Stato.

«Posso dirvi che Mattarella sarà seduto a piazza del Plebiscito, a Napoli». Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, durante la presentazione del campionato europeo di pallavolo maschile annuncia la presenza del Presidente della Repubblica al match Italia-Svezia, partita inaugurale della nazionale di De Giorgi, in programma il 10 settembre. «Quando siamo andati al Quirinale io e Manfredi abbiamo invitato il Presidente della Repubblica a venire a vedere gli Europei maschili di volley. Oggi ho ricevuto la chiamata dai suoi uffici e posso annunciare che ci sarà". Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federazione Italiana... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Europei di Pallavolo a Napoli, Buonfiglio (Coni) annuncia: «Mattarella in piazza Plebiscito per la partita di esordio»

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