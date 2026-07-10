Europa con vista Nba La Bcl fornirà due pass

La ‘ Basketball Champions League ’ a cui parteciperà la Pallacanestro Reggiana - inserita nel girone E con Malaga, Juventus Utena e Kvis Perdubice - sarà una vera e propria finestra sulla futura ‘ Nba Europe ’. Questo è infatti quello che è emerso a margine dei sorteggi che si sono tenuti in Svizzera dove, su invito della Fiba, il colosso americano ha illustrato le regole d’ingaggio della nuova competizione che dovrebbe nascere e partire dalla stagione 2027-2028, rivoluzionando i criteri delle competizioni del Vecchio Continente. L’Nba ha infatti ha ribadito che ogni club europeo avrà la possibilità di qualificarsi in base ai meriti sportivi in due modi: attraverso la ‘Bcl’ (vincitore e finalista) oppure tramite un torneo di qualificazione di fine stagione, riservato alle migliori squadre provenienti dai campionati nazionali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Europa con vista Nba . La Bcl fornirà due passLe regole di ingaggio prevedono l’ingresso delle due finaliste di Champions nella nuova lega americana che partirà il prossimo anno 2027. sport.quotidiano.net

Europe with a view to the NBA. The BCL will provide two passes.The rules of engagement provide for the entry of the two Champions League finalists into the new American league that will start next year 2027. sport.quotidiano.net

RedBird ha presentato un'offerta vincolante a Nba per Nba Europe: è favorito. Accordo in gran parte definito con la Pallacanestro Varese per una partnership. La nuova squadra avrebbe un nome nuovo, inedito. Giocherebbe a Varese e a San Donato. x.com