Nella notte si sono concluse le partite dei playoff della Western Conference, determinando le quattro squadre che si sfideranno nelle semifinali. I Lakers hanno ottenuto la qualificazione, assicurandosi un posto tra le contendenti. Questo completamento del quadro porta ora alle semifinali con le altre tre squadre già qualificate, preparando un nuovo turno di incontri nella fase finale del torneo.

Los Angeles (Stati Uniti), 2 maggio 2026 - Il quadro delle semifinali di Western Conference nella notte è stato completato con l’arrivo della quarta e ultima pretendente. Dopo Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs e Minnesota Timberwolves, infatti, hanno arpionato un posto tra le prime quattro dell’Ovest anche i Los Angeles Lakers che, dopo essere partiti un prezioso 3-0 e ad aver perso le ultime due gare, sono riusciti a evitare una rimonta senza precedenti e hanno chiuso i conti della serie contro gli Houston Rockets sul 4-2, sbancando il Toyota Center con un perentorio 98-78 in gara 6. Questa notte i gialloviola non hanno perso tempo...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NBA, playoff: i Lakers staccano il pass per le semifinali dell'Ovest

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