Viaggiare in Europa con un solo Pass | la svolta digitale di Interrail e Trenitalia

Di recente, è stata introdotta una nuova modalità digitale per viaggiare in Europa con un solo Pass, grazie all'iniziativa di Interrail e Trenitalia. In passato, l'acquisto di un Pass richiedeva la compilazione di moduli cartacei, l’attesa della consegna a domicilio e la gestione di biglietti da timbrare a ogni frontiera. Ora, invece, si può acquistare e utilizzare il Pass interamente online, semplificando le procedure.

Fino a qualche anno fa acquistare un Pass Interrail significava compilare moduli, attendere la spedizione a casa e non perdere di vista un plico di carte da timbrare a ogni frontiera. Oggi quel processo è stato ridisegnato da una integrazione tecnica tra Interrail e Trenitalia, che ha reso l’esperienza completamente digitale e accessibile su trenitalia.com, nelle biglietterie fisiche e nelle agenzie del network Trenitalia. Il motore di questo cambiamento si chiama OSDM, acronimo di Open Sales and Distribution Model. Si tratta di uno standard che permette ai sistemi di vendita dei vari operatori ferroviari di comunicare in modo strutturato, senza soluzione di continuità.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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