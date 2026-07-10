Una donna che lavorava in nero nella fabbrica di fuochi d'artificio coinvolta nell'esplosione è morta insieme a suo figlio. L'incidente è avvenuto nel magazzino dove si presumono fossero stati assemblati i botti. La vittima era la madre di un uomo deceduto nello stesso incidente. Sono in corso accertamenti sulla dinamica e sulle cause dell'esplosione.

Teresa Tozzi, la madre di Simone Colle, morta con lui nell'esplosione della fabbrica di fuochi d'artificio «V.D.S. Fireworks» a Sant'Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti, lavorava in nero. Non è chiaro quale mansione svolgesse nel complesso dove nella prima mattinata di mercoledì scorso si è verificata una devastante esplosione che ha distrutto un magazzino, ma comunque non risulta fra i dipendenti. A confermare i primi sospetti da parte dei carabinieri del comando provinciale di Rieti sono stati i colleghi del Nucleo per la tutela del lavoro che hanno proceduto alla sospensione dell'attività e a multare il titolare, cugino dei vecchi proprietari condannati per la strage del 2023 sempre nella stessa fabbrica, per 10. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Esplosione a Rieti, Teresa Tozzi lavorava in nero nella fabbrica di fuochi d'artificio. L'ipotesi: botti assemblati nel magazzino

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