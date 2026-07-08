Rieti esplosione in fabbrica di fuochi d’artificio | 2 vittime

Da lapresse.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa mattina a Sant’Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti, si è verificata un’esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio della ditta Pirotecnica Mattei. L’incidente ha causato la morte di due persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno avviato le operazioni di recupero e verifica dei danni. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’esplosione.

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Una violenta esplosione si è verificata questa mattina a Sant’Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti, in una fabbrica di fuochi pirotecnici della ditta Pirotecnica Mattei. Due le vittime: una donna e un giovane. I vigili del fuoco stanno bonificando l’area. Sul posto anche i carabinieri. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Fabbrica fuochi d'artificio esplode a Rieti: 2 morti e 2 feriti gravi

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