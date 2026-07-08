Rieti esplosione in fabbrica di fuochi d’artificio | 2 vittime

Notizia in breve

Questa mattina a Sant’Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti, si è verificata un’esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio della ditta Pirotecnica Mattei. L’incidente ha causato la morte di due persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno avviato le operazioni di recupero e verifica dei danni. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’esplosione.