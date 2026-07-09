Un'esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio ha causato la morte di una madre e di suo figlio. L'incidente è avvenuto ieri mattina nelle campagne di Torano. Tre anni fa, la stessa azienda era stata teatro di un'altra tragedia. La detonazione ha prodotto un boato e una nuvola di fumo bianco a forma di fungo, visibile da lontano. A Sant’Anastasia di Borgorose, tutti aspettavano i fuochi per la festa della patrona.

A Sant’Anastasia di Borgorose tutti aspettavano la festa di sabato per la patrona della cittadina con i fuochi d’artificio. Il boato e la nuvola di fumo bianco a forma di fungo che si è alzata in lontananza ieri mattina nelle campagne di Torano hanno annunciato invece una nuova tragedia. E ora rabbia e dolore si alternano fra gli abitanti del piccolo centro in provincia di Rieti, al confine con l’Abruzzo, che non ha mai dimenticato la strage del 28 luglio di tre anni fa, quando nello stabilimento della Pirotecnica Mattei si verificò una devastante esplosione che provocò la morte di Franco Colle e dei suoi giovani figli Anna e Claudio. Ieri, poco dopo le 9, è successa la stessa cosa. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Rieti, esplosione nella fabbrica di fuochi d'artificio: morto madre e figlio. Tre anni fa nella stessa azienda un'altra tragedia

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Esplosione a Rieti in una fabbrica di fuochi d'artificio, muoiono madre e figlio

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Sono madre e figlio le due persone morte nell’esplosione di una fabbrica di fuochi d’artificio avvenuta a Borgorose, in provincia di Rieti. Nella stessa sede, nel 2023, morirono altre tre persone, parenti delle vittime. x.com

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