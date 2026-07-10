Un camionista di 37 anni è morto in un incidente sulla A1 tra San Vittore del Lazio e Caianello, nel tratto in direzione Napoli, nel pomeriggio di giovedì 9 luglio. L’uomo, originario di Castellaneta, è deceduto in modo improvviso mentre si trovava alla guida. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara e le autorità stanno indagando sui dettagli.

Danilo Rizzi, camionista di 37 anni originario di Castellaneta, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di giovedì 9 luglio lungo l’ Autostrada A1, nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello, in direzione Napoli. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante che stava conducendo sarebbe rimasto coinvolto in un incidente innescato dall’ esplosione di uno pneumatico, che avrebbe fatto perdere il controllo del veicolo. L’impatto si è rivelato devastante. Per cause ancora in corso di accertamento, il camionista sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo durante l’incidente, riportando ferite gravissime. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Esplosa all’improvviso”. Il dramma, Danilo muore così: spaventoso

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