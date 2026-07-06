Morto così terribile Spaventoso in Italia il dramma di Alessandro in pochi istanti

Da thesocialpost.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente stradale ha causato la morte di Alessandro Spallone domenica 5 luglio sulla strada provinciale 45 bis, in direzione di San Giovanni Rotondo. La tragedia si è verificata in pochi istanti, lasciando senza vita la vittima sul luogo dello scontro. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per Spallone non c’è stato nulla da fare.

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Si chiamava Alessandro Spallone la vittima del tragico incidente stradale avvenuto domenica 5 luglio lungo la strada provinciale 45 bis, in direzione di San Giovanni Rotondo. Il motociclista, che avrebbe compiuto 50 anni l’11 novembre, è morto dopo il trasporto d’urgenza in ospedale. L’incidente, secondo le prime informazioni, è stato un sinistro autonomo. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118 e l’ elisoccorso HEMS, con medici e operatori sanitari che hanno tentato a lungo di salvare la vita dell’uomo. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, Alessandro Spallone è stato trasportato in codice 3 con l’elisoccorso. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, il 49enne è deceduto poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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