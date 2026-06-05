Un cantante e musicista di Mugnano di Napoli è morto a causa di un malore improvviso. La notizia riguarda la scomparsa di Antonio Di Bennardo, il cui decesso è avvenuto senza preavviso. La notizia è stata confermata nel contesto della cronaca locale campana.

Una notizia di cronaca ha colpito il mondo della musica locale campana: un malore improvviso ha causato la morte di Antonio Di Bennardo, cantante e musicista di Mugnano di Napoli. Il decesso è avvenuto oggi, venerdì 5 giugno 2026, mentre l’uomo si trovava presso una stazione di servizio nel comune di Marcianise, in provincia di Caserta. Malore improvviso a Marcianise: morto Antonio Di Bennardo. Secondo le prime ricostruzioni, Antonio Di Bennardo, 55 anni, era in auto e si era fermato a un distributore di carburante nel territorio di Marcianise per effettuare un rifornimento. Durante l’operazione, l’uomo si sarebbe sentito male all’improvviso e si sarebbe accasciato a terra senza riuscire a chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Malore improvviso, dramma nella musica italiana: il cantante è morto così

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Malore improvviso, morta la maratoneta Yebrgual Melese

Notizie e thread social correlati

“È morto all’improvviso. Tragedia nella musica, il cantante aveva 44 anniUn cantante di 44 anni è deceduto improvvisamente, suscitando shock tra i fan, i colleghi e gli ascoltatori.

“Addio”. Lutto nella musica italiana, il cantante morto nella sua casaNella giornata di domenica 29 marzo, un noto artista italiano è stato trovato morto nella sua casa di Roma.

Temi più discussi: Dramma sulle strade del Giro d'Italia: accusa un malore durante la salita. Morto un cicloamatore di 70 anni; Tragedia a Medole: malore improvviso stronca Lorenzo a soli 19 anni; Dramma a Rocca Canavese: 74enne trovato morto nella vasca da bagno; ? Malore in casa, la mamma lo trova esanime nel letto: è morto a 19 anni.

DRAMMA. Muore donna 60enne mentre fa la spesaMADDALONI – Una donna di 60 anni, Iolanda Gazzillo, è deceduta nella tarda mattinata di oggi all’interno di un’attività commerciale specializzata nella vendita di mangimi, situata lungo la via Appia a ... casertace.net

Tragedia a Medole: malore improvviso stronca Lorenzo a soli 19 anniMEDOLE - La comunità di Medole è sprofondata nel dolore per l'improvvisa e tragica scomparsa di Lorenzo Vergna, un ragazzo di soli 19 anni deceduto nella ... vocedimantova.it