Malore improvviso dramma nella musica italiana | il cantante è morto così

Da tvzap.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un cantante e musicista di Mugnano di Napoli è morto a causa di un malore improvviso. La notizia riguarda la scomparsa di Antonio Di Bennardo, il cui decesso è avvenuto senza preavviso. La notizia è stata confermata nel contesto della cronaca locale campana.

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Una notizia di cronaca ha colpito il mondo della musica locale campana: un malore improvviso ha causato la morte di Antonio Di Bennardo, cantante e musicista di Mugnano di Napoli. Il decesso è avvenuto oggi, venerdì 5 giugno 2026, mentre l’uomo si trovava presso una stazione di servizio nel comune di Marcianise, in provincia di Caserta. Malore improvviso a Marcianise: morto Antonio Di Bennardo. Secondo le prime ricostruzioni, Antonio Di Bennardo, 55 anni, era in auto e si era fermato a un distributore di carburante nel territorio di Marcianise per effettuare un rifornimento. Durante l’operazione, l’uomo si sarebbe sentito male all’improvviso e si sarebbe accasciato a terra senza riuscire a chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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