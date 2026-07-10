Una fabbrica di munizioni situata nella provincia di Chieti è esplosa, provocando un morto e un ferito. L’incidente si è verificato nell’area dell’ex Esplodenti Sabino, ora di proprietà di una società turca. È il terzo incidente di questo tipo in sei anni nella stessa zona. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’esplosione e sui dettagli dell’accaduto.

Casalbordino Un morto e un ferito in provincia di Chieti nell’ex Esplodenti Sabino ora di proprietà dei turchi Arca Defence. È il terzo caso in sei anni Casalbordino Un morto e un ferito in provincia di Chieti nell’ex Esplodenti Sabino ora di proprietà dei turchi Arca Defence. È il terzo caso in sei anni Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Un boato scavalca le colline e arriva fino al mare. Quindi il silenzio, poi le sirene, le ambulanze, l’elicottero del 118, i vigili del fuoco, la Protezione civile, le forze dell’ordine, i pianti dei familiari. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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Esplosione in fabbrica munizioni militari del Chietino, un morto

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Chieti, esplosione in fabbrica di munizioni: un morto e un ferito graveUn’esplosione si è verificata questa mattina alle 8 in una fabbrica di munizioni a Casalbordino.

Esplosione nella fabbrica di munizioni a Casalbordino: un morto e un ferito graveUn'esplosione si è verificata nello stabilimento ex Sabino Esplodenti a Casalbordino, in provincia di Chieti, causando un morto e un ferito grave.

Temi più discussi: Esplode fabbrica di munizioni; Esplosione in una fabbrica di munizioni militari del Chietino, un morto e un ferito; Chieti, esplosione in una fabbrica: un morto e un ferito; La nuova drammatica esplosione nella fabbrica che attende di produrre munizioni.

Esplode fabbrica di munizioni. Terzo incidente mortale in pochi anni. Non bastavano i sei morti di prima, dovevano provocarne altri Se invece sei un'impresa di pulizie di condomini ti chiudono la ditta se solo un dipendente si frattura l'ìndice. Italia a mano arma x.com

Possibile deposito di munizioni che esplode a Kyiv reddit

Esplosione nella fabbrica di munizioni a Casalbordino: un morto e un ferito, nel 2023 morirono tre operaiUna nuova esplosione alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, nel Chietino, ha provocato un morto e un ferito. La deflagrazione è avvenuta nella mattinata di giovedì nello stabilimento che si occupa di ... fanpage.it

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