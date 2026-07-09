Chieti esplosione in fabbrica di munizioni | un morto e un ferito grave

Un’esplosione si è verificata questa mattina alle 8 in una fabbrica di munizioni a Casalbordino. L’incidente ha causato un morto e un ferito grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto le vittime dalle macerie. La fabbrica si occupa di smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Le autorità stanno svolgendo i rilievi per chiarire le cause dell’esplosione.

Paura a Chieti, dove questa mattina, intorno alle 8, si è verificata unaviolenta esplosionealla Sabino Esplodenti di Casalbordino, fabbrica che opera nellosmontaggio e disattivazione di munizioni militari. A quanto si apprendeuna persona è deceduta, mentre un’altra è rimasta gravemente ferita. Sul posto sono prontamente accorsi i vigili del fuoco, insieme all’elisoccorso del 118, ai carabinieri e ai volontari della Protezione Civile. Le operazioni sono ancora in corso e l’auspicio di tutti è il drammatico bilancio non si aggravi ulteriormente. Secondo le prime parziali informazioni, la deflagrazione, avvertita a chilometri di distanza, avrebbe interessato unvasconeall’interno del sito produttivo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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#Chieti Esplosione alla Sabino Esplodenti, fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita. - X x.com

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