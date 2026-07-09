Esplosione nella fabbrica di munizioni a Casalbordino | un morto e un ferito grave

Da dayitalianews.com 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'esplosione si è verificata nello stabilimento ex Sabino Esplodenti a Casalbordino, in provincia di Chieti, causando un morto e un ferito grave. L'incidente si è verificato all’interno di un’azienda specializzata nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, e le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche. Non sono state rese note le cause dell’esplosione.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Deflagrazione nello stabilimento ex Sabino Esplodenti. Un grave incidente sul lavoro ha scosso Casalbordino, in provincia di Chieti, dove una violenta esplosione si è verificata all’interno della ex Sabino Esplodenti, azienda specializzata nello smontaggio e nella disattivazione di munizioni militari. L’esplosione è avvenuta nella mattinata di giovedì 9 luglio, poco dopo le ore 8, provocando un bilancio drammatico: un lavoratore ha perso la vita, mentre un’altra persona è rimasta gravemente ferita. Soccorsi sul posto e indagini sulle cause. Dopo la deflagrazione sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Vasto, il personale sanitario del 118 e un’eliambulanza per gestire l’emergenza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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