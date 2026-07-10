La Federazione Italiana Rugby ha affidato a ESN la gestione della nutrizione degli atleti. L’accordo riguarda non solo l’approvvigionamento di integratori, ma anche la promozione di una cultura alimentare orientata a migliorare le performance sportive. La collaborazione si concentra su scelte quotidiane e pratiche di alimentazione, che influenzano il rendimento durante le competizioni. L’obiettivo è integrare la nutrizione nelle routine degli atleti, rendendola parte integrante della preparazione sportiva.

Un annuncio atteso: la Federazione Italiana Rugby affida a ESN la cura del lato più invisibile del gioco, la nutrizione. Non solo integratori: una cultura condivisa, fatta di scelte quotidiane e piccoli gesti che, a fine partita, si contano sul tabellino. Lo senti già nel brusio dello spogliatoio. Le scarpe che sbattono a terra, la fascia al polso, un compagno che sorride: “Oggi gambe leggere”. In mezzo a questi rituali arriva una novità semplice e grande insieme. ESN è il nuovo partner nutrizionale della FIR. Non un dettaglio tecnico, ma un segnale chiaro: la performance cresce dove c’è metodo, fiducia, qualità. Fin qui il titolo. Il senso, però, vive nelle abitudini. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Esn: Il Nuovo Partner Nutrizionale della Federazione Italiana Rugby – Unione tra Performance e Valori Sportivi

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