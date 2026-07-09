rugby esn nuovo nutrition partner della federazione italiana

ESN, marchio internazionale di sports nutrition appartenente a The Quality Group, è stato annunciato come nuovo partner ufficiale di nutrizione sportiva della Federazione Italiana Rugby. La collaborazione coinvolge l’intera federazione, che utilizzerà i prodotti ESN per i propri atleti. La firma dell’accordo è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui termini contrattuali o sulle modalità di integrazione dei prodotti nelle attività della nazionale.

ESN, brand internazionale di sports nutrition parte di The Quality Group (TQG), è il nuovo Sport Nutrition Partner della Federazione Italiana Rugby (FIR). La partnership, ufficialmente attiva dal 1° luglio 2026, vede ESN affiancare le Nazionali Italiane di rugby seniores come fornitore ufficiale.L'accordo porta ESN al fianco di uno degli sport più identitari del panorama italiano e internazionale, in cui disciplina, preparazione e spirito di squadra rappresentano valori quotidiani. Un terreno naturale per un brand nato nel mondo della performance e oggi sempre più trasversale, capace di parlare ad atleti, appassionati di fitness e consumatori attenti a uno stile di vita attivo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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