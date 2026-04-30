Agricoltura Patto d' acciaio tra Italia e Unione europea | Roma partner chiave

A Roma si è svolto un incontro tra il ministro dell'Agricoltura e il Commissario europeo alla Salute, nel quale è stato siglato un accordo tra Italia e Unione europea per rafforzare la protezione del settore agricolo e dei consumatori. L'incontro ha rappresentato un momento di confronto diretto tra le rappresentanze italiane e le istituzioni comunitarie, segnando una presa di posizione congiunta su queste tematiche.

Patto d'acciaio tra Italia e Unione europea per difendere l'agricoltura e la salute dei consumatori. Il vertice a Roma tra il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e il Commissario Ue alla Salute Oliver Varhelyi segna un cambio di passo nelle politiche comunitarie. L'obiettivo è proteggere gli interessi della collettività e il benessere animale rispetto a un mercato globale che troppo spesso gioca con regole diverse. Il tema della chimica nei campi al centri del confronto. Lollobrigida punta a "utilizzare gli agrofarmaci solo quando necessario, ma vietarli solo quando possibile". Se un divieto danneggia la produzione interna, il rischio concreto è l'importazione da nazioni meno rigorose.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Agricoltura, Patto d'acciaio tra Italia e Unione europea: Roma partner chiave Notizie correlate Unione europea: il Montenegro a un passo dal patto di adesioneL’Ucraina non è l’unico Paese in attesa di entrare a far parte del blocco dell’Unione europea. Manager donne nell’Unione europea: 35,2%, in aumento tra le giovani. L’Italia resta sotto il 28%Secondo gli ultimi dati diffusi da Eurostat in occasione dell’ International Women’s Day dell’8 marzo, nel 2024 le donne occupano il 35,2% delle...