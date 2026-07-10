Esclusiva Acerbi | Il 5-0 con il PSG? È chiaro cos' è successo…

Notizia in breve

L'ex-difensore dell'Inter ha commentato la finale di Champions League del 2025, affermando che la squadra era praticamente spacciata. Ha detto che il punteggio di 5-0 contro il PSG rifletteva chiaramente la situazione in campo. Durante un'intervista, ha spiegato che la squadra si sentiva “morta” in quella fase della partita. La sua testimonianza si concentra sui momenti finali della gara, senza aggiungere dettagli su altri aspetti.