Sky rinnova i diritti Formula 1 | tutti i GP in esclusiva fino al 2032 con NOW e in chiaro TV8

Sky ha annunciato il rinnovo dei diritti per la trasmissione della Formula 1, che garantirà l’esclusiva di tutte le gare fino al 2032. La partnership coinvolge anche NOW e TV8, consentendo agli spettatori di seguire le corse in diretta e in chiaro in Italia. La decisione riguarda anche il Regno Unito e l’Irlanda, dove i diritti sono stati confermati per altri dieci anni.

Sky e Formula 1 annunciano un’estensione pluriennale della loro partnership, che garantirà agli spettatori di Sky Sport in Italia, nel Regno Unito e in Irlanda l’accesso esclusivo a tutte le gare di Formula 1 per il prossimo decennio. In particolare, Sky Italia manterrà i diritti esclusivi fino al 2032. La partnership include inoltre in tutti i Paesi dell’accordo una copertura completa di Formula 2, Formula 3, Porsche Supercup e F1 Academy, che continueranno tutte a far parte dell’offerta di Sky. “L’estensione della nostra partnership con la Formula 1 arriva in un momento entusiasmante, mentre entriamo insieme in una nuova era. Per i nostri...🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Sky rinnova i diritti Formula 1: tutti i GP in esclusiva fino al 2032 (con NOW e in chiaro TV8) F1, Day-2: sessione pomeridiana dei test Formula 1 in Bahrain Notizie correlate Leggi anche: Gli Internazionali d'Italia sono un'esclusiva Sky, finestra in chiaro su Tv8 Internazionali d’Italia, Sky non cede i diritti in chiaro e punta su Tv8. Nuova beffa per la RaiPerse le ATP Finals a vantaggio di Mediaset, la Rai si vede privare anche degli Internazionali d’Italia, giunti all’83° edizione. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sky e Warner Bros. Discovery siglano un nuovo accordo di partnership; Quali partite degli Internazionali d’Italia 2026 si vedranno su TV8 in chiaro? La guida giornaliera; Playoff NBA, Boston Celtics Philadelphia 76ers gara 7: orari e dove vedere; Juventus, le news sul possibile rinnovo di Vlahovic. La Champions League resta su Sky: rinnovati i diritti per il quadriennio 2027-2031I grandi Club d’Europa continueranno a giocare su Sky e Now fino al 2031. Sky ha acquisito anche per il quadriennio 2027/2031 i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 184 ... corriere.it Sky Italia si conferma main partner UEFA e rinnova l’esclusiva sulle coppe europeeI principali Club europei continueranno a essere protagonisti su Sky e NOW fino al 2031. L’emittente ha infatti rinnovato, per il periodo 2027-2031, i diritti in esclusiva per la diffusione su tutte ... affaritaliani.it Sky e Warner Bros. Discovery hanno siglato un accordo che rinnova la partnership tra i due gruppi, riportando così su Sky un ampio numero di canali e contenuti del gruppo WBD. Questo nuovo accordo prevede il ritorno di dieci canali in chiaro e dell’app disc - facebook.com facebook