Sky rinnova i diritti Formula 1 | tutti i GP in esclusiva fino al 2032 con NOW e in chiaro TV8

Da digital-news.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sky ha annunciato il rinnovo dei diritti per la trasmissione della Formula 1, che garantirà l’esclusiva di tutte le gare fino al 2032. La partnership coinvolge anche NOW e TV8, consentendo agli spettatori di seguire le corse in diretta e in chiaro in Italia. La decisione riguarda anche il Regno Unito e l’Irlanda, dove i diritti sono stati confermati per altri dieci anni.

Sky e Formula 1 annunciano un’estensione pluriennale della loro partnership, che garantirà agli spettatori di Sky Sport in Italia, nel Regno Unito e in Irlanda l’accesso esclusivo a tutte le gare di Formula 1 per il prossimo decennio. In particolare, Sky Italia manterrà i diritti esclusivi fino al 2032. La partnership include inoltre in tutti i Paesi dell’accordo una copertura completa di Formula 2, Formula 3, Porsche Supercup e F1 Academy, che continueranno tutte a far parte dell’offerta di Sky. “L’estensione della nostra partnership con la Formula 1 arriva in un momento entusiasmante, mentre entriamo insieme in una nuova era. Per i nostri...🔗 Leggi su Digital-news.it

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