Samira Lui ha annunciato di aver deciso di non sposarsi più, spiegando che il matrimonio è stato rimandato. La showgirl ha parlato del suo rapporto con il fidanzato, Luigi Punzo, e delle sue ambizioni professionali, senza entrare in dettagli sulle ragioni di questa scelta. La notizia ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le vicende della coppia e il percorso della showgirl.

Samira Lui parla del suo futuro con Luigi Punzo e sorprende tutti: il matrimonio è rimandato. Tra amore e ambizioni professionali, ecco cosa ha deciso la showgirl. Leggi anche: Samira Lui o Martina Miliddi, chi vince la sfida social? La guerra tra Rai e Mediaset si sposta: ecco chi è la preferita del pubblico Quando si parla di amore e progetti di vita, non sempre tutto segue i tempi che ci si aspetta. Lo sa bene Samira Lui, che negli ultimi tempi è tornata a raccontare alcuni aspetti della sua vita privata, attirando l’attenzione dei fan. Al centro del discorso, la relazione sentimentale con Luigi Punzo, con cui forma una coppia solida e affiatata da anni.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Samira Lui non si sposa più: ecco cos’è successo con il fidanzato Luigi Punzo

Samira Lui, Casa Di Lusso: Ecco Dove Vive Con Il Fidanzato!

Notizie correlate

Samira Lui e le nozze rimandate con Luigi Punzo. Lei svela i motiviSamira Lui torna a parlare delle nozze rimandate con Luigi Punzo e svela i motivi della sua scelta.

Non si sposa più! Samira Lui, cosa sta succedendoSamira Lui sta vivendo uno dei momenti più importanti della sua carriera televisiva, ma nelle ultime ore a far parlare non sono stati solo i suoi...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Samira Lui, matrimonio rimandato con Luigi Punzo, ecco il motivo: E' l'uomo della mia vita ma...; Samira Lui e le nozze rimandate con Luigi Punzo. Lei svela i motivi; Il momento no di Samira Lui: dopo lo show mancato slittano anche le nozze. Perché; Samira Lui rinvia le nozze con il suo Luigi Punzo: Ho tanti progetti nuovi da realizzare.

Samira Lui non si sposa più: ecco cos’è successo con il fidanzato Luigi PunzoNiente matrimonio per ora: Samira Lui spiega perché le nozze sono state rinviate e quali sono oggi le sue priorità. Samira Lui parla del suo futuro con Luigi Punzo e sorprende tutti: il matrimonio è ... donnapop.it

Samira Lui e le nozze rimandate con Luigi Punzo. Lei svela i motiviSamira Lui svela perché ha deciso di rimandare le nozze con il fidanzato Luigi Punzo. Samira Lui torna a parlare delle nozze rimandate con Luigi Punzo e svela i motivi della sua scelta. La showgirl e ... dilei.it

Samira Lui, un’eleganza che sorprende Linee decise, dettagli audaci e un fascino che rompe gli schemi… impossibile non notarla - facebook.com facebook