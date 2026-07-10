Eros e mare un viaggio filosofico Doppia conferenza con Regazzoni

Da lanazione.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, alla Villa Romana del Varignano alle Grazie, si svolge una doppia conferenza con il filosofo e scrittore Simone Regazzoni, nell’ambito dell’undicesima edizione del ‘Portus Lunae Art Festival diffuso’. L’evento, promosso dal Teatro Pubblico Ligure e diretto da Sergio Maifredi, si concentra sui temi di eros e mare, offrendo un approfondimento attraverso due sessioni consecutive. La location è aperta al pubblico per tutto il giorno.

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La Villa Romana del Varignano alle Grazie ospita oggi un doppio appuntamento con il filosofo e scrittore Simone Regazzoni, nell’ambito dell’undicesima edizione del ‘Portus Lunae Art Festival diffuso’, diretto da Sergio Maifredi e prodotto da Teatro Pubblico Ligure. Il momento centrale della giornata è dedicato, alle 21, alla performance ‘La notte appartiene agli amanti. Eros e filosofia in Platone’. In questo lavoro, Regazzoni propone una rilettura non accademica del pensiero platonico, ponendo l’Eros come motore primo dell’attività filosofica. Contrariamente a un’immagine scolastica che privilegia esclusivamente la logica e la razionalità astratta, l’autore sostiene che il pensiero nasca da una spinta erotica reale e carnale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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