Massimo Cacciari a Lecce | un viaggio filosofico tra il colore e il dolore di Van Gogh

Il 4 giugno 2026, alle ore 19:00, si terrà presso il Teatrino del Convitto Palmieri a Lecce una conferenza dedicata all’arte di van Gogh. L’evento sarà organizzato dalla Comunità della Casa e vedrà come relatore il filosofo Massimo Cacciari. La serata offrirà l’occasione di approfondire il rapporto tra i colori e il dolore presenti nelle opere dell’artista olandese.

LECCE - Il prossimo 4 giugno 2026, alle ore 19:00, presso il Teatrino del Convitto Palmieri, la Comunità della Casa è lieta di ospitare il filosofo Massimo Cacciari, che sarà protagonista di una conferenza sull’arte di van Gogh.L'evento, dal titolo "Le lacerazioni e la vita – Van Gogh tra colore.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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