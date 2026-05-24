L’amicizia con il pilota di Formula 1, morto nel 2006, ha portato alla creazione di un’associazione fondata nel 1993, dedicata a sostenere le persone paraplegiche. La presentazione del libro “Io e Clay” si è svolta ieri presso un oratorio di Lodi.

Lodi, 24 maggio 2026 – Motori e solidarietà. È stato presentato ieri all’oratorio San Bernardo di Lodi, il libro “Io e Clay. Un’amicizia ad alta velocità”, la storia del legame fra un campione del mondo di Formula 1 e il suo fan più testardo. Tra aneddoti, foto e documenti, il volume, scritto da Andrea Bernardini raccoglie i racconti e le testimonianze di Giacomo Tansini, coautore della pubblicazione. Paullese, oggi 70enne, Tansini era legato da una profonda amicizia a Regazzoni, il pilota scomparso nel 2006 dopo aver inanellato una serie di successi automobilistici ed essere rimasto vittima, nel 1980 a Long Beach, di un grave incidente in pista, in seguito al quale fu costretto sulla sedia a rotelle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’amicizia con Clay Regazzoni: “Fondammo l’associazione che dal 1993 aiuta i paraplegici”

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