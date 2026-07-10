Christian Eriksen ha iniziato la fase di riabilitazione dopo il collasso durante la partita di inizio giugno contro l’Ucraina. L’ex centrocampista dell’Inter sta lavorando per tornare a giocare, anche se ancora non è stata presa una decisione definitiva sul suo futuro. La sua situazione rimane incerta, con aggiornamenti sul percorso di recupero ancora in corso.

Incertezza. E una decisione ancora da prendere. Il futuro di Christian Eriksen è ancora avvolto dalle nubi. A inizio giugno, l'ex giocatore dell'Inter, è collassato in campo durante Danimarca-Ucraina. Già nel 2021, mentre con la sua nazionale stava partecipando agli Europei, è sopravvissuto a un grave arresto cardiaco, salvato dall'intervento tempestivo sul campo con un defibrillatore esterno. Successivamente, gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo. Ora il Wolfsburg, che detiene il suo cartellino, ha comunicato che il giocatore danese comincerà una riabilitazione, evidentemente con l'intento di tornare ancora a giocare a calcio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Eriksen non molla: inizia la riabilitazione, obiettivo tornare a giocare

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