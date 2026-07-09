Christian Eriksen non ha paura | pronto a tornare nuovamente in campo
Christian Eriksen sta iniziando un programma di riabilitazione in Danimarca dopo aver subito un secondo collasso il mese scorso. Nonostante l’incidente, il centrocampista ha dichiarato di essere pronto a tornare in campo e non avere paura di riprendere la carriera nel calcio professionistico. La riabilitazione sarà individuale e si concentrerà sul recupero fisico e sulla preparazione per un eventuale ritorno alla competizione.
Il centrocampista danese Christian Eriksen si appresta a iniziare un programma di riabilitazione individuale in Danimarca per riprendere la sua carriera nel calcio professionistico, ignorando il secondo collasso subito il mese scorso. Lo scrive il Daily Mail. Nonostante le forti preoccupazioni e i pareri contrari espressi dai dottori sulla sua salute, la ferma determinazione del giocatore ha prevalso, spingendolo a rifiutare l'idea del ritiro e a pianificare il proprio percorso per un rientro in campo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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