Christian Eriksen non ha paura | pronto a tornare nuovamente in campo

Notizia in breve

Christian Eriksen sta iniziando un programma di riabilitazione in Danimarca dopo aver subito un secondo collasso il mese scorso. Nonostante l’incidente, il centrocampista ha dichiarato di essere pronto a tornare in campo e non avere paura di riprendere la carriera nel calcio professionistico. La riabilitazione sarà individuale e si concentrerà sul recupero fisico e sulla preparazione per un eventuale ritorno alla competizione.