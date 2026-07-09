Anche il Besiktas molla Vlahovic? Dalla Turchia | c’è un altro obiettivo per l’attacco
Il Besiktas ha deciso di sospendere l'offerta per l'attaccante e sta valutando altri obiettivi per la rosa. Vlahovic, che fino a poco tempo fa era considerato un possibile acquisto, non ha ancora una decisione definitiva sul suo futuro. La trattativa tra il giocatore e il club turco sembra essere in stand-by, mentre emergono nuove possibilità per il ruolo di punta dell’attacco. La situazione resta aperta e senza ulteriori dettagli ufficiali.
. L’attaccante ha messo in stand by l’offerta ricevuta. Il futuro di Dusan Vlahovic si tinge di giallo e si arricchisce di un nuovo, inatteso colpo di scena. Quella che fino a pochi giorni fa sembrava una pista calda per il suo domani calcistico sta bruscamente sfumando: il Besiktas, infatti, non considera più l’attaccante serbo classe 2000 come una priorità assoluta per il proprio reparto offensivo. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il retroscena dalla Turchia: nel mirino c’è Gabriel Jesus. Secondo quanto riportato dalle indiscrezioni provenienti dalla Turchia e rilanciate da Fanatik, il club di Istanbul ha deciso di far scivolare in secondo piano il profilo del centravanti, rimasto svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con la Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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