Anche il Besiktas molla Vlahovic? Dalla Turchia | c’è un altro obiettivo per l’attacco

Notizia in breve

Il Besiktas ha deciso di sospendere l'offerta per l'attaccante e sta valutando altri obiettivi per la rosa. Vlahovic, che fino a poco tempo fa era considerato un possibile acquisto, non ha ancora una decisione definitiva sul suo futuro. La trattativa tra il giocatore e il club turco sembra essere in stand-by, mentre emergono nuove possibilità per il ruolo di punta dell’attacco. La situazione resta aperta e senza ulteriori dettagli ufficiali.