Erdogan regala una pistola a Giorgia Meloni cosa ci farà la premier!

Al termine del summit della Nato, il presidente turco ha consegnato a più capi di Stato un revolver Gumusay 357 Magnum, accompagnato da accessori e documenti di esportazione. Tra i destinatari figura la premier italiana. Il dono ha suscitato discussioni, poiché si tratta di un'arma da collezione e non di un oggetto simbolico o ufficiale. La consegna si è svolta durante l'incontro tra i leader presenti, senza ulteriori dettagli sulle intenzioni o sui possibili utilizzi del regalo.

Un dono istituzionale destinato a far discutere. Al termine del summit della Nato, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha consegnato ai capi di Stato e di governo presenti un regalo decisamente fuori dagli schemi: un revolver Gumusay 357 Magnum da collezione, completo di accessori e autorizzazione all’esportazione. Un omaggio che ha suscitato sorpresa e, in diversi casi, evidente imbarazzo tra i destinatari. La riunione dell’Alleanza Atlantica era stata dedicata ai principali dossier internazionali, con particolare attenzione agli armamenti, alla guerra in Ucraina, alla situazione in Iran e alle prospettive future della Nato. Proprio in questo contesto è arrivato il singolare regalo distribuito ai 32 leader presenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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ERDOGAN REGALA UNA PISTOLA A GIORGIA MELONI

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