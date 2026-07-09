Durante il vertice Nato di Ankara, il leader ha consegnato a vari leader internazionali delle pistole come doni, tra cui una è stata portata in Italia dalla premier. La donazione è stata registrata ufficialmente come un normale scambio di regali diplomatici. Il summit si era concentrato sull’aumento delle spese militari dei Paesi alleati, ma l'atto simbolico delle armi rappresenta un gesto personale del padrone di casa.

Il vertice Nato di Ankara, conclusosi ieri, aveva un tema tutt'altro che leggero: l'aumento delle spese militari dei Paesi alleati. Ma a fare da contrappunto, quasi a voler prendere alla lettera l'agenda del summit, ci ha pensato il padrone di casa. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha infatti regalato a ciascun leader presente una pistola con il proprio nome inciso sopra, corredata di una scatola di munizioni. A raccontarlo è stato il primo ministro britannico Keir Starmer, che ne ha parlato ai giornalisti sul volo di rientro a Londra. Erdogan, ha spiegato, aveva allegato anche una nota che esentava le armi dai controlli doganali sulle esportazioni turche. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Erdogan regala pistola ai leader, Meloni la porta in Italia: «Protocollata come tutti gli altri doni»

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Erdogan praises Italy's Meloni for quitting smoking

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