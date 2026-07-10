Una donna di 33 anni originaria di Foggia è stata uccisa ieri sera a Loreto dall'ex partner. La vittima, che lavorava come cameriera, si era trasferita nella città marchigiana dalla Puglia. L'omicidio è stato definito un femminicidio dall'autorità. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulla dinamica o sui motivi dell'evento. La donna era arrivata a Loreto per motivi di lavoro, secondo quanto riferito.

Secondo quanto riporta il Corriere Adriatico la signora Luigia, 33 anni, era originaria di Foggia (non è chiaro se del capoluogo o della provincia). Dalla Puglia era andata a Loreto, dove lavorava come cameriera. Stando a ricostruzioni dell’accaduto l’ex compagno ieri sera è entrato in casa della donna con cui ha litigato, soprattutto per l’affidamento del loro figlio, quindi l’ha accoltellata. Sceso in strada, in stato confusionale, ha detto di avere compiuto il femminicidio. Il bambino era a casa della nonna. L'articolo Era originaria di Foggia la 33enne uccisa ieri sera a Loreto dall’ex Altro femminicidio proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Omicidio a Foggia, un 42enne ucciso in strada con colpi di arma da fuoco

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