Femminicidio a Foggia | donna uccisa a colpi di pistola in via Salvemini

Un nuovo episodio di violenza si è verificato a Foggia, dove una donna è stata trovata morta in un appartamento di via Salvemini, nella zona di San Ciro. La polizia è intervenuta sul luogo e sta conducendo le indagini. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata colpita con un'arma da fuoco. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sulle circostanze dell'accaduto.

Ancora un grave fatto di sangue in città, dove una donna è stata uccisa in un appartamento in via Salvemini, in zona San Ciro, a Foggia. Il fatto è successo intorno alle 21 di oggi, giovedì 23 aprile, nella palazzina al civico 32 di quella via. Dalle prime informazioni raccolte, una donna è stata.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Femminicidio a Foggia: marito uccide la moglie a colpi di pistola Leggi anche: Femminicidio a Foggia: marito uccide la moglie a colpi di pistola, poi si costituisce Altri aggiornamenti Temi più discussi: Nasce lo ‘Sportello ascolto e counseling’ della Uila di Foggia; Nel cognome che ho scelto, la Uila Foggia in prima linea contro la violenza di genere; Annibale Carta ucciso per strada a Foggia con colpi d'arma da fuoco: il personal trainer era uscito per portare a spasso il cane; ph 001 - Noi Notizie. Femminicidio a Foggia, donna uccisa in casa con quattro colpi di pistola dal maritoUn uomo ha ucciso la moglie a colpi di pistola a Foggia. L'omicidio è stato compiuto nell'abitazione della coppia, in via Gaetano Salvemini. I vicini hanno riferito di aver sentito prima un litigio e ... bari.repubblica.it Femminicidio, spara alla moglie dopo una lite: donna uccisa in casaUna donna è stata uccisa a colpi di pistola dal marito al termine di una lite. È accaduto a Foggia, all’interno dell’abitazione della coppia in via ... leggo.it Ilenia Panzolini morta ad Amsterdam: ipotesi femminicidio, fermato il compagno roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Antenna Sud. . Lecce, si attende la sentenza per l’omicidio di Aneta Danelczyk, donna di 50 anni di origini polacche, uccisa il 16 marzo 2024 a Taurisano. Per il femminicidio è accusato il marito, Albano Galati, 57enne (56 all’epoca dei fatti), dal quale era sepa - facebook.com facebook