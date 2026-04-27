Femminicidio di Foggia | convalidato il fermo del marito indiziato di delitto La sera del 23 aprile fu uccisa Stefania Rago

Il Tribunale di Foggia ha convalidato il fermo del marito di Stefania Rago, uccisa nella serata del 23 aprile. L’arresto era stato effettuato poco dopo il ritrovamento del corpo della donna. I carabinieri avevano diffuso un comunicato ufficiale, confermando la misura cautelare e proseguendo le indagini sulla vicenda. La vicenda ha suscitato attenzione nel territorio, mentre si attendono eventuali sviluppi processuali.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: In data odierna il Tribunale di Foggia – Ufficio GIP ha convalidato il fermo di indiziato di delitto della guardia particolare giurata 48enne che la sera del 23 aprile avrebbe attinto mortalmente la moglie, con la propria arma d’ordinanza, al termine di una lite nella loro abitazione. L’uomo avrebbe colpito la donna con quattro colpi di arma da fuoco mentre si trovava nella camera da letto, per poi presentarsi presso la Stazione Carabinieri di Foggia Principale. Immediatamente i Carabinieri e personale sanitario si erano precipitati a casa della coppia, constatando il decesso della donna e rinvenendo la pistola – verosimilmente utilizzata per il delitto – su un comodino della stanza.🔗 Leggi su Noinotizie.it

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FOGGIA, OMICIDIO CARTA: POSSIBILI COLLEGAMENTI CON UNA MORTE SOSPETTA DEL 2023 IN VIA CARACCIOLO

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