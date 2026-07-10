Una donna di 33 anni, originaria di Cerignola, è stata uccisa ieri sera a Loreto dall’ex partner. La vittima, che lavorava come cameriera, si era trasferita dalla provincia di Foggia. Secondo quanto riferito, l’uomo ha agito durante la serata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La donna è deceduta sul luogo dell’aggressione. L’autore del femminicidio è stato fermato.

Secondo quanto riporta il Corriere Adriatico la signora Luigia, 33 anni, era originaria di Cerignola. Dalla Puglia, dalla provincia di Foggia, si era trasferita a Loreto, dove lavorava come cameriera. Stando a ricostruzioni dell’accaduto l’ex compagno, 35enne di origine tunisina, ieri sera è entrato in casa della donna con cui ha litigato, soprattutto per l’affidamento del loro figlio, quindi l’ha accoltellata. Sceso in strada, in stato confusionale, ha detto di avere compiuto il femminicidio. Il bambino, 7 anni, era a casa della nonna. L'articolo Era originaria di Cerignola la 33enne uccisa ieri sera a Loreto dall’ex Altro femminicidio proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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