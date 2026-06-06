Ascolti tv ieri sera venerdì 5 giugno 2026 dall' ultima puntata di Ore 14 Sera a Campioni del mondo a L' Erede - I dati Auditel

I dati Auditel di ieri sera mostrano che la finale di “Campioni del mondo” ha registrato 3,2 milioni di spettatori e il 17% di share. “Ore 14 Sera” ha raggiunto 2,8 milioni di telespettatori con il 14%. Su Mediaset, “L’Erede” ha ottenuto 2,5 milioni di spettatori e il 13% di share. La differenza si è concentrata sui programmi di punta delle due reti, con la finale di “Campioni del mondo” in testa.

Chi ha vinto la battaglia degli ascolti tv ieri sera sui principali canali Rai e Mediaset? Ecco tutti i dati Gli ascolti tv di ieri sera, venerdì 5 giugno 2026, vedono lo scontro tra alcuni programmi di punta Rai e Mediaset. In prima serata è andata in onda l'ultima puntata di Ore 14 Sera, il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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