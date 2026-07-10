Eolie catamarano con turisti si scontra con un peschereccio a Filicudi | i pescatori prestano i primi soccorsi

Notizia in breve

Oggi pomeriggio, a circa sei miglia dalla costa di Filicudi, un catamarano con dieci turisti si è scontrato con un peschereccio della marineria liparese con tre pescatori a bordo. I pescatori hanno prestato i primi soccorsi ai turisti coinvolti nell’incidente. Non sono stati segnalati feriti gravi. Le autorità sono intervenute sul posto per le verifiche e le operazioni di assistenza.