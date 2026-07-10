Eolie catamarano con turisti si scontra con un peschereccio a Filicudi | i pescatori prestano i primi soccorsi
Oggi pomeriggio, a circa sei miglia dalla costa di Filicudi, un catamarano con dieci turisti si è scontrato con un peschereccio della marineria liparese con tre pescatori a bordo. I pescatori hanno prestato i primi soccorsi ai turisti coinvolti nell’incidente. Non sono stati segnalati feriti gravi. Le autorità sono intervenute sul posto per le verifiche e le operazioni di assistenza.
Incidente, oggi pomeriggio, a circa 6 miglia dalla costa di Filicudi. Un catamarano, con 10 turisti a bordo si è scontrato con un peschereccio della marineria liparese, con tre pescatori a bordo. Quest'ultimo è semi affondato. Danneggiato anche il catamarano. A prestare i primi soccorsi altri pescatori eoliani che si trovavano in zona con le loro unità. Dopo essersi sincerati delle condizioni dei loro colleghi, così come dei componenti dell’equipaggio del catamarano, si sono adoperati sia per il recupero degli attrezzi da pesca alla deriva che per le prime operazioni di messa in sicurezza del peschereccio. Sul posto le motovedette della... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
Notizie e thread social correlati
Coppia turisti in moto si scontra con camion rifiuti, muore 56enneUn uomo di 56 anni, cittadino di una Repubblica Ceca, è morto dopo un incidente avvenuto a Capua, in provincia di Caserta.
Camion cisterna con la soda caustica si scontra con un’auto: tre feritiIeri sulla statale 68 nel Comune di Montecatini Val di Cecina si è verificato un incidente tra un camion cisterna carico di soda caustica e un’auto.
Eolie, catamarano con turisti si scontra con un peschereccio a Filicudi: i pescatori prestano i primi soccorsiIncidente in mare a circa sei miglia dalla costa dell'isola di Filicudi : un catamarano con cinque turisti a bordo, tra cui un ragazzo, si è scontrato con il ... gazzettadelsud.it
Paura alle Eolie, barca affonda davanti a Pollara: salvi 28 turistiMomenti di grande apprensione nel pomeriggio di oggi nelle Isole Eolie, dove un'imbarcazione da diporto con a bordo 28 turisti ... 98zero.com